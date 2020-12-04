Дания прекратит добычу нефти и газа к 2050 году

Дания — крупнейший производитель нефти в Евросоюзе — перестанет выдавать лицензии на разработку нефтяных и газовых месторождений в Северном море и полностью прекратит добычу в ближайшие тридцать лет. Об этом заявил министр климата и энергетики Дании Дэн Йергенсен, передает Bloomberg.

Таким образом, около 150 млн баррелей нефти и эквивалентов, которые были бы извлечены к 2050 году, останутся нетронутыми в недрах.

По словам министра, власти приняли историческое решение. Оно обойдется стране примерно в 13 млрд крон (2,1 млрд долларов) упущенной выгоды. В то время как с 1972 года нефтегазовая отрасль принесла Дании 540 млрд долларов доходов.

«Мы надеемся, что это может вдохновить других. Мы первая страна со значимым производством, которая сделала такой шаг. Идея состоит в том, что другие посмотрят на нас и скажут: «Если Дания может это сделать, то сможем и мы», — заявил Йергенсен.

К 2035 году в рамках политики по защите климата Дания также откажется от использования углеводородного сырья: весь энергосектор перейдет на возобновляемые источники. Страна рассчитывает снизить выбросы углекислого газа на 70% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.