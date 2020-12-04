Сюзанна выпустила сольный альбом «Megalith»

В создании альбома приняли участие знаковые музыканты со всего мира: труба — от легенды нью-йоркского ноу-вейва Марка Каннингема, кото — от японского музыканта Кэйко Миякоши, гитары — от композитора Павла Додонова, андеграундная электроскрипка — от Джейн из Ankobo + Kaboo.

«Megalith», состоящий из двух монументальных половин, зажжет ваши глаза и развяжет душу, сдавит, размажет по поверхности, успокоит, погрузит в сон и взмоет ввысь с легкостью колибри, — рассказывает Сюзанна о своем новом альбоме. — В музыкальных фантазиях вы найдете многочисленные импровизации: сплав ретрофутуризма и античности, шума и чистоты. В альбоме я много экспериментирую со звучанием, играю на гуслях, синтезаторах, барабанах, бас-гитаре, шепчу, кричу и откровенно говорю».

В ноябре 2019 года у Сюзанны вышел сольный EP «Непросто со вкусом». Над его записью певица работала во время беременности.