Колумбийский университет выложил воспоминания русских эмигрантов о революции

Колумбийский университет выложил на сайте аудиозаписи с воспоминаниями русских эмигрантов о революции 1917 года. Об этом сообщило издание Colta.

Своими рассказами о революции и Гражданской войне делятся 65 человек, среди которых художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, актриса Екатерина Рощина-Инсарова, эсер Марк Вишняк, искусствовед Владимир Вейдле, вдова философа Семена Франка Татьяна Франк.

Интервью с эмигрантами были записаны в середине 1960-х годах по инициативе «Радио Свобода». Сотрудники радиостанции в течение двух лет путешествовали по Европе и собирали воспоминания очевидцев трагических событий российской истории.

Часть этих записей транслировалась на «Радио Свобода» в 1967 году. Некоторые рассказы также появлялись в эфире в недавние годы. Но весь архив стал доступен широкому кругу слушателей только сейчас.