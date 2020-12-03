В Германии в аэропорту обнаружили контрабанду редких рептилий. Их спрятали в кукол

В немецком аэропорту Кельн/Бонн обнаружили контрабанду редких рептилий, незаконно вывезенных из Мексики. Животные были спрятаны внутри детских тканевых кукол, сообщает Би-би-си.

Таможенники задержали посылки с 26 рептилиями. Десять из них задохнулись после того, как их зашили в игрушки. Злоумышленники пытались незаконно ввезти в Германию жабовидных ящериц, елгарий и коробчатых черепах — их должны были приобрести частные покупатели.

Полиция пытается найти людей, ответственных за контрабанду, а также выяснить происхождение животных. Пока неизвестно, были ли они пойманы в дикой природе или их разводили в неволе. Оставшихся рептилий отправят обратно в Мексику.