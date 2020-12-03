Звезды «Властелина колец» призывают спасти дом Толкина от продажи. Они хотят устроить в нем музей

Звезды «Властелина колец» призвали поддержать кампанию по спасению дома Дж.Р.Р.Толкина на Нортмур-роуд в Северном Оксфорде. У активистов есть три месяца, чтобы собрать 6 млн долларов, иначе здание получат другие покупатели, пишет The Guardian.

В доме на Нортмур-роуд писатель жил вместе с семьей 17 лет — с 1930 по 1947 год. Именно в нем он написал «Хоббита» и начал работу над «Властелином колец». Активисты хотят устроить в двухэтажном особняке первый в мире литературный центр Толкина.

Хоть само здание и стоит 5,3 млн долларов, для его ремонта и восстановления сада требуется еще 800 тыс. Если удастся собрать 6,2 млн долларов, то инициаторы создадут стипендию для малообеспеченных людей, которая позволит им посещать творческие курсы и специальные мероприятия в доме. При достижении отметки в 6,3 млн долларов во дворе построят дом хоббита, а при сборе 6,45 млн — логово Смауга специально для курильщиков.

Инициировала кампанию писательница Джулия Голдинг. Позже к ней присоединились Иэн Маккеллен, сыгравший Гэндальфа, Джон Рис Дэвис, известный по роли Гимли, Мартин Фриман — Бильбо Бэггинс из трилогии «Хоббит», иллюстратор «Властелина колец» Джон Доу и Энни Леннокс, получившая «Оскар» за песню «Into the West» из «Властелина колец: Возвращение короля».

Если собрать необходимую сумму не выйдет, полученные деньги направят в благотворительную организацию по популяризации наследия Толкина. В частности, на них откроют курсы для авторов, чтобы «вдохновить будущие поколения писателей и художников на творчество в жанре фэнтези».