ViacomCBS снимет сериал о дизайнере Кристобале Баленсиаге

Американская корпорация ViacomCBS снимет сериал о легендарном испанском фешен-дизайнере Кристобале Баленсиаге. Об этом сообщил Deadline.

Режиссером проекта выступит Джеймс Кент, ранее он поставил мини-сериал «МатьОтецСын» с Ричардом Гиром и драму «Последствия» с Кирой Найтли и Александером Скарсгардом. Продюсером станет Фрида Торресбланко, известная по работе над фильмами «Неизбранные дороги» и «Лабиринт Фавна».

Сценарий сериала написали Ребекка Поллок и Кас Грэм. Съемки начнутся в 2021 году. Шоу расскажет об успехе модельера, открывшего свой дом моды в возрасте 22 лет и завоевавшего в 1950-х годах признание во всем мире своим перфекционизмом и революционно смелым подходом к дизайну костюма.

«Я давно восхищаюсь гением величайшего испанского модельера в истории. <…> Он освободил женщин, которые были заточены в своих корсетах, и создал вневременной, провокационный и авангардный образ жизни, который продолжает влиять на будущие поколения», — сказала Торресбланко.