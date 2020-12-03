Wu-Tang Clan объединились с Texas для первого за 20 лет совместного трека

Wu-Tang Clan и Texas выпустили трек «Hi» и показали клип на него. Это первая песня нью-йоркских рэперов за три года и первый коллаб двух групп с конца 90-х.

В треке читают Ghostface Killah и RZA, на припеве — вокал Шарлин Спитери из Texas.