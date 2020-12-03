Wu-Tang Clan объединились с Texas для первого за 20 лет совместного трека

Wu-Tang Clan и Texas выпустили трек «Hi» и показали клип на него. Это первая песня нью-йоркских рэперов за три года и первый коллаб двух групп с конца 90-х.
В треке читают Ghostface Killah и RZA, на припеве — вокал Шарлин Спитери из Texas.
Дружба между Wu-Tang Clan и британскими поп-рокерами Texas завязалась в 1998 году. Тогда группы сделали ремикс на песню Texas «Say What You Want» и исполнили ее на вручении премии Brit Awards. В начале клипа показаны кадры совместного выступления.
Последний на данный момент альбом Wu-Tang Clan «The Saga Continues» вышел в октябре 2017-го. В октябре RZA объявил, что хочет возобновить свой совместный проект с Полом Бэнксом из Interpol.