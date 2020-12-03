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В России появился сайт о трудоустройстве людей с инвалидностью

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:43

В России запустили некоммерческий проект «Работать может каждый», цель которого — создать базу знаний о найме на работу людей с инвалидностью для работодателей и соискателей. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Сайт, посвященный инклюзивному трудоустройству, запустил сервис по поиску работы Worki вместе с общественной организацией «Перспектива» и фондом «Лучшие друзья».

На нем собрана информация о том, какие льготы положены сотрудникам с ограниченными возможностями здоровья, где таким людям искать работу и стоит ли сообщать об инвалидности в резюме. Еще там есть ссылки на полезные программы, приложения и сервисы для людей со всеми видами инвалидности, а также интервью с крупными компаниями и их работниками.

В самом сервисе Worki теперь можно отфильтровать вакансии и показывать только те, что доступны людям с инвалидностью. А у соискателей появилась возможность добавлять графу «Есть инвалидность» и отмечать свою группу (1, 2, 3) в профиле при регистрации.

Проект стартовал в Международный день людей с инвалидностью, который традиционно отмечают 3 декабря.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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