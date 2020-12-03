Певица Бритни Спирс выпустила ранее не изданную песню в честь своего 39-летия. Трек, который называется «Swimming in the Stars», записывался для альбома «Glory», но в итоге так на него и не попал.

Песню можно послушать на ютьюб-канале певицы и на стриминговых сервисах. Издание Variety пишет, что она также вышла лимитированным тиражом на виниловых пластинках. Оформить предзаказ и приобрести их можно только в сети Urban Outfitters