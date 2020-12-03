В Москве прокуратура пришла с незапланированной проверкой в правозащитный центр «Мемориал». Ее цель — проверить исполнение законодательства о деятельности некоммерческих организаций, сообщают в твиттере «Мемориала».

«Основания указаны формально, понять их нельзя. Мы добивались в Конституционном Суде того, чтоб основания проверки указывались. КС в 2015 году поддержал нас, но фактически это не исполняется», — говорит юрист правозащитного центра Татьяна Глушкова.

Сотрудники отмечают, что сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой за час до пресс-конференции по новым законам об НКО. Проверка будет проходить до 29 декабря.

В конце ноября «Мемориал» оштрафовали на 500 тыс. рублей по статье об издании и распространении материалов организацией, признанной иностранным агентом, без указания на этот статус. Дело возбудили после прокурорской проверки, которая проверяла стенд «Мемориала» на «Московской международной книжной ярмарке». Там нашли несколько материалов без маркировки.