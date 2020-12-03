перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес за участие в акции «Осторожно, хрупкое!» 12:01
Pornhub выпустил музыкальный альбом к Рождеству. Его записали рэперы и порноактрисы 11:30
В России впервые выявили больше 28 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки 11:14
ООН исключила марихуану из списка опасных наркотиков. Россия голосовала против этого решения 10:52
В Калифорнии нашли очередной загадочный монолит. Уже третий по счету! 10:45
euphoria/YouTube Вышел первый специальный эпизод сериала «Эйфория»
Вышел первый специальный эпизод сериала «Эйфория» 10:20
Правительство: оплатить проезд в московском метро через Face ID можно будет в 2021 году 10:06
ФОМ: половина россиян поддерживает отмену новогодних гуляний из‑за коронавируса 9:50
Пропасть в отношениях в новом клипе New Order «Be a Rebel» 9:42
ООН: 2020 год может войти в тройку самых жарких в истории 9:20
Photo Claude TRUONG-NGOC/Wikimedia Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер от коронавируса
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер от коронавируса 8:51
Музей «Гараж» выпустил бижутерию из отходов от 3D-печати 3:47
Марго Робби может заменить Эмму Стоун в «Вавилоне» Дэмьена Шазелла 2:41
В московских автобусах не будут продавать билеты даже после пандемии 1:51
В Южной Корее звездам K-pop разрешили получать отсрочку от армии 1:30
«Победа» отменила 110 рейсов в декабре из‑за новой системы полетов 1:00
tedgeoghegan/Twitter Умер актер Хью Кияс-Берн. Он играл во франшизе «Безумный Макс»
Умер актер Хью Кияс-Берн. Он играл во франшизе «Безумный Макс» 0:22
Financial Times выбрала лучшую бизнес-книгу 2020 года Вчера в 23:26
Книгу наемника ЧВК «Вагнера» сняли с публикации. В ней рассказывалось о буднях организации Вчера в 23:15
AFP: неизвестные осквернили мечеть в пригороде Парижа Вчера в 22:42
Отключить рекламу

ООН исключила марихуану из списка опасных наркотиков. Россия голосовала против этого решения

Анастасия Цой
Сегодня в 10:52

Комиссия Организации объединенных наций (ООН) по наркотическим средствам решила исключить медицинскую марихуану и ее производные из категории самых опасных наркотиков в мире. Об этом пишет The New York Times.

За это решение проголосовали 27 стран, в числе которых государства Евросоюза и США. Против высказались 25 стран, включая Россию, а также, к примеру, Китай, Египет, Нигерию и Пакистан. Одна страна — Украина — воздержалась от голосования.

Медицинскую марихуану исключили из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. В этот список входят такие вещества, как героин, — на них распространяется строжайший контроль. Решение было принято на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

При этом марихуану оставили в Списке I Единой конвенции о наркотических средствах, то есть она подлежит всем мерам контроля, применяемым к наркотикам.

Эксперты считают, что решение ООН не окажет быстрого влияния на ослабление международного контроля, но в то же время скажется на применении марихуаны в медицинских целях и дальнейших исследованиях каннабиса.

Владимир Путин 23 ноября утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года, которая, по словам президента, будет строиться «на традиционных российских духовно-нравственных ценностях». В принятом документе декриминализацию и легализацию наркотиков в стране приравняли к угрозе национальной безопасности.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Трое
Любовный треугольник Анны Меликян с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Юлией Пересильд
рок
Melt-Banana
Возвращение диких нойз-рокеров из Японии
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе

Другие материалы по темам

Теги
ООН
New York Times
ЕС
ВОЗ
Люди
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить