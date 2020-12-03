ООН исключила марихуану из списка опасных наркотиков. Россия голосовала против этого решения

Комиссия Организации объединенных наций (ООН) по наркотическим средствам решила исключить медицинскую марихуану и ее производные из категории самых опасных наркотиков в мире. Об этом пишет The New York Times.

За это решение проголосовали 27 стран, в числе которых государства Евросоюза и США. Против высказались 25 стран, включая Россию, а также, к примеру, Китай, Египет, Нигерию и Пакистан. Одна страна — Украина — воздержалась от голосования.

Медицинскую марихуану исключили из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. В этот список входят такие вещества, как героин, — на них распространяется строжайший контроль. Решение было принято на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

При этом марихуану оставили в Списке I Единой конвенции о наркотических средствах, то есть она подлежит всем мерам контроля, применяемым к наркотикам.

Эксперты считают, что решение ООН не окажет быстрого влияния на ослабление международного контроля, но в то же время скажется на применении марихуаны в медицинских целях и дальнейших исследованиях каннабиса.

Владимир Путин 23 ноября утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года, которая, по словам президента, будет строиться «на традиционных российских духовно-нравственных ценностях». В принятом документе декриминализацию и легализацию наркотиков в стране приравняли к угрозе национальной безопасности.