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Музей «Гараж» выпустил бижутерию из отходов от 3D-печати

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:47

Музей современного искусства «Гараж» выпустил бижутерию, сделанную из отходов от 3D-печати. Об этом сообщило Buro 24/7.

В коллекцию вошли колье, серьги, подвески и брелоки, которые можно комбинировать друг с другом. Пластиковые элементы предметов воссоздают мраморную фактуру — их создают под прессом из раздробленного ABS-пластика.

Украшения выполнены в простых формах: эллипса, ромба, круга и сердца. На сайте представлены десять моделей, созданных автором проекта Recycled.object Полиной Черповицкой. Купить их можно по цене от 1650 до 3000 рублей.

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