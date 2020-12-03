Умер актер Хью Кияс-Берн. Он играл во франшизе «Безумный Макс»

Австралийский актер Хью Кияс-Берн умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщил в твиттере режиссер и сценарист Тед Гейган, известный по хоррору «Мы еще здесь» и вестерну «Мохоки».

За свою карьеру Киям-Берн сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах. Широкую известность ему принесли роли злодеев во франшизе «Безумный Макс». В фильме 1979 года он исполнил роль Потрошителя, а в сиквеле 2015 года — Бессмертного Джо.