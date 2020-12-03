Умер актер Хью Кияс-Берн. Он играл во франшизе «Безумный Макс»

Австралийский актер Хью Кияс-Берн умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщил в твиттере режиссер и сценарист Тед Гейган, известный по хоррору «Мы еще здесь» и вестерну «Мохоки».
За свою карьеру Киям-Берн сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах. Широкую известность ему принесли роли злодеев во франшизе «Безумный Макс». В фильме 1979 года он исполнил роль Потрошителя, а в сиквеле 2015 года — Бессмертного Джо.
Также актер участвовал в многочисленных театральных постановках, снял в начале 1990-х боевик «Сопротивление» и сыграл в мини-сериале «Моби Дик» и драме Вернера Херцога «Там, где мечтают зеленые муравьи».
«По общему мнению, Хью Кияс-Берн, который обучался в Королевской шекспировской компании, был совершенно замечательным человеком, который очень упорно боролся с экологическими и гуманитарными проблемами», — написал Гейган.