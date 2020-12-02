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Financial Times выбрала лучшую бизнес-книгу 2020 года

Юлия Онодэра
Вчера в 23:26

Британская газета Financial Times вместе с консалтинговой компанией McKinsey выбрала лучшую бизнес-книгу 2020 года. Ей стала «Без фильтра: инсайдерская история Instagram» Сары Фрайер, сообщило издание.

Сара Фрайер — журналистка Bloomberg. В своей книге она рассказала о создании и эволюции социальной сети Instagram, а также ее покупке владельцами Facebook в 2012 году. FT и McKinsey вручили писательнице премию в 30 тыс. фунтов стерлингов.

По словам председателя жюри конкурса и редактора газеты Рулы Халаф, книга Фрайер посвящена «двум жизненно важным вопросам нашего века: как большие технологические компании относятся к малым конкурентам и как социальные медиа формируют жизнь нового поколения».

В шорт-лист премии также вошли другие книги: «Смерть от отчаяния и будущее капитализма» Энн Кейс и Ангуса Дитона, «Если так» Джилл Лепор, «Нет никаких правил» Рида Хастингса, «Переосмысление капитализма» Ребекки Хендерсон» и «Мир без работы» Дэниела Сасскинда. Каждый из авторов получил по 10 тыс. фунтов стерлингов.

Премия за лучшую бизнес-книгу года вручается с 2005 года. В прошлом году ее вручили писательнице Каролине Криадо Перес. В 2020 году среди жюри конкурса были главный исполнительный директор Mozilla Corporation Митчелл Бейкер, автор Conde Nast Дамбиса Мойо, а также представители высших учебных заведений Великобритании.

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