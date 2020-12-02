AFP: неизвестные осквернили мечеть в пригороде Парижа

Неизвестные люди осквернили мечеть во французском городе Бретеньи-сюр-Орж, находящемся недалеко от Парижа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Группа злоумышленников въехала на автомобиле в двери мечети и выбила их, а после разлила жидкость из огнетушителя внутри здания, в том числе — в молитвенном зале.

Преступников спугнул один из местных жителей, возвращавшийся рано утром домой после ночной смены. Они скрылись, оставив в соседней коммуне автомобиль — его предварительно подожгли.

Полиция разыскивает злоумышленников. Мотивы их преступления пока не ясны. Как отмечает AFP, оно, вероятно, было направлено против мусульман и их религии — по данным МВД Франции, только в прошлом году число подобных акций увеличилось на 54%.