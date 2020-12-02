Умерла актриса Нина Иванова, сыгравшая в «Весне на Заречной улице»

В возрасте 86 лет скончалась киноактриса и режиссер Нина Иванова. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.

Арститка умерла 1 декабря. Как уточняется на сайте, она долго боролась с болезнью — с какой именно, не уточняется.

Прощание с Ивановой пройдет 4 декабря на улице Достоевского, в прощальном зале морга 59-й больницы.

Первую роль актриса получила в возрасте десяти лет: тогда она сыграла в фильме Виктора Эйсымонта «Жила была девочка». Главной ролью Ивановой в кино остается Татьяна Сергеевна из фильма Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице». Участие в картине сделало артистку популярной на всю страну.

Среди других, фильмов, в которых снялась Иванова, — «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть» и другие ленты.

Иванова также окончила режиссерские курсы. Она сняла несколько эпизодов «Ералаша».