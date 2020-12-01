В Афганистане подорвался автомобиль российского посольства. Пострадали несколько дипломатов

В столице Афганистана городе Кабуле подорвался автомобиль посольства России. Об этом сообщил сайт Министерства иностранных дел.

Во время инцидента пострадали российские дипломаты, они получили легкую контузию. В МИДе предположили, что произошедшее могло быть террористической атакой.

«По предварительной оценке, объектом тератаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан», — заявили в ведомстве.

Причиной подрыва автомобиля, как отмечает министерство, стало самодельное взрывное устройство. МИД призвал власти Афганистана тщательно расследовать случившееся и обеспечить россиянам безопасность.