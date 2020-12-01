перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ученые создали микроорганизм, превращающий картонные коробки в биодизель 18:54
Под Омском ввели карантин из‑за африканской чумы у свиней. Они ели отходы из «ковидной» больницы 18:16
Александровский сад в Москве предложили переименовать в Б. Ю. Александровский 18:13
Фестиваль New/Open Showcase пройдет в феврале 2021 года. Его общий призовой фонд — 4 млн рублей 17:57
Исследование: носители разных языков по-разному ощущают боль 17:50
BluRay720.com/YouTube «Иноекино» выпустит в российский прокат «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча
«Иноекино» выпустит в российский прокат «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча 17:41
Автомобиль въехал в толпу в немецком Трире. Есть погибшие 17:06
«Это вообще законно?»: BadComedian выпустил обзор на фильм «Вратарь Галактики» 16:53
Delivery Club запустил доставку живых елок 16:49
Сервисы для релакса и управления стрессом, Zoom и Reface: Google назвал лучшие приложения 2020-го 16:31
Алексей Навальный/YouTube СК не будет проверять Навального на призывы к свержению власти
СК не будет проверять Навального на призывы к свержению власти Обновлено в 16:24
«Не боюсь, все выдержу»: вышел трейлер фильма о Зое Космодемьянской 16:22
СК массово вызывает выживших очевидцев Сталинградской битвы на допросы по делу о геноциде 16:08
«Яндекс» запустил сервис по продаже и обмену товаров. Он называется «Объявления» 15:51
Ученые нашли тесную связь между успехами в занятиях математикой и музыкой 15:19
Darya_Ash/Instagram Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец после концертов Басты
Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец после концертов Басты 15:18
В новосибирской больнице покончил с собой пациент, больной коронавирусом 15:16
Общественные деятели и художники обсудят, почему нужно помогать осужденным за наркотики 15:07
Создатель «Викингов» снимет мини-сериал об эпидемии чумы 14:54
В Пензе возбудили уголовное дело против директора детдома. Его обвинили в насилии и унижениях 14:23
Отключить рекламу

Под Омском ввели карантин из‑за африканской чумы у свиней. Они ели отходы из «ковидной» больницы

Анастасия Цой
Сегодня в 18:16

Свиней из деревни Березянка в Омской области, у которых нашли африканскую чуму (АЧС), кормили отходами из «ковидной» больницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы регионального управления Россельхознадзора Ольгу Матыку.

Несколько дней назад у свиней подтвердилось заражение АЧС. После этого во всем Омском районе ввели карантин, а на территории трех деревень — Березянки, Давыдовки и Зеленовки — уничтожили все поголовье свиней. Всего было убито 374 животных.

Свиньи выращивались на продажу, мясо поступала в разные населенные пункты как Омской области, так и Тюменской области. Сообщается, что продукцию задержали.

Матыка рассказала, что хозяин фермы, где выявили очаг чумы, содержал своих свиней «в безобразных условиях». Он кормил животных не комбикормом, а отходами, в том числе из омской городской больницы № 1 им. Кабанова, в которой лечат зараженных коронавирусом.

«На вопрос, почему вы не кормите свиней комбикормом, зерном или зерноотходами, он сказал, что «это вообще не выгодно», а выгодно ему собирать помои с «ковидной» больницы, с детских садиков, собирать на помойках отходы овощей, фруктов, которые выкидывают киоски, не успевающие продать продукцию.

Вот это все у него было свалено в кучу, и этим он кормил свиней», — рассказали на пресс-конференции представители Россельхознадзора.

Россельхознадзор обратился в Минздрав, чтобы узнать, как фермер получал отходы два раза в неделю. В Минздраве говорят, что пищевые отходы из лечебных учреждений не влияют на эпидемиологическую обстановку, а ответственность за утилизацию лежит на подрядчиках.

«Еда, что остается после приема пищи пациентами с подозрением на коронавирус, обеззараживается специальными растворами и также отправляются на утилизацию. Объемы таких отходов минимальны», — добавили в ведомстве.

Как АЧС попал в Омскую область, пока не известно. Возможно, все-таки через больницу, пациенты которой могли питаться продукцией из других регионов, где были выявлены очаги чумы. В Минздраве напомнили, что африканская чума свиней не опасна для людей.

Хозяин фермы будет привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере от 3 до 10 тыс. рублей.

Три года назад в Омской области была последняя вспышка АЧС. Тогда очаги заболевания были зарегистрированы в 42 населенных пунктах, а поголовье свиней сократилось на 20,6 тысячи. Был введен режим ЧС, который сняли только через четыре месяца.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
классика
«Пульс» (онлайн-трансляция)
Мировые премьеры и хиты неоклассики
драма
На острие
Киноверсия противостояния между Софьей Великой и Яной Егорян на ОИ-2016
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить