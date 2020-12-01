Под Омском ввели карантин из‑за африканской чумы у свиней. Они ели отходы из «ковидной» больницы

Свиней из деревни Березянка в Омской области, у которых нашли африканскую чуму (АЧС), кормили отходами из «ковидной» больницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы регионального управления Россельхознадзора Ольгу Матыку.

Несколько дней назад у свиней подтвердилось заражение АЧС. После этого во всем Омском районе ввели карантин, а на территории трех деревень — Березянки, Давыдовки и Зеленовки — уничтожили все поголовье свиней. Всего было убито 374 животных.

Свиньи выращивались на продажу, мясо поступала в разные населенные пункты как Омской области, так и Тюменской области. Сообщается, что продукцию задержали.

Матыка рассказала, что хозяин фермы, где выявили очаг чумы, содержал своих свиней «в безобразных условиях». Он кормил животных не комбикормом, а отходами, в том числе из омской городской больницы № 1 им. Кабанова, в которой лечат зараженных коронавирусом.

«На вопрос, почему вы не кормите свиней комбикормом, зерном или зерноотходами, он сказал, что «это вообще не выгодно», а выгодно ему собирать помои с «ковидной» больницы, с детских садиков, собирать на помойках отходы овощей, фруктов, которые выкидывают киоски, не успевающие продать продукцию.

Вот это все у него было свалено в кучу, и этим он кормил свиней», — рассказали на пресс-конференции представители Россельхознадзора.

Россельхознадзор обратился в Минздрав, чтобы узнать, как фермер получал отходы два раза в неделю. В Минздраве говорят, что пищевые отходы из лечебных учреждений не влияют на эпидемиологическую обстановку, а ответственность за утилизацию лежит на подрядчиках.

«Еда, что остается после приема пищи пациентами с подозрением на коронавирус, обеззараживается специальными растворами и также отправляются на утилизацию. Объемы таких отходов минимальны», — добавили в ведомстве.

Как АЧС попал в Омскую область, пока не известно. Возможно, все-таки через больницу, пациенты которой могли питаться продукцией из других регионов, где были выявлены очаги чумы. В Минздраве напомнили, что африканская чума свиней не опасна для людей.

Хозяин фермы будет привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере от 3 до 10 тыс. рублей.

Три года назад в Омской области была последняя вспышка АЧС. Тогда очаги заболевания были зарегистрированы в 42 населенных пунктах, а поголовье свиней сократилось на 20,6 тысячи. Был введен режим ЧС, который сняли только через четыре месяца.