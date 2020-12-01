СК массово вызывает выживших очевидцев Сталинградской битвы на допросы по делу о геноциде

Следственный комитет по всей России масссово вызывает выживших очевидцев Сталинградской битвы в рамках уголовного дела о геноциде. Об этом сообщает «Новая газета».

94-летний житель Волгограда Василий Н., прошедший нацистские лагеря, получил повестку с вызовом на допрос 1 декабря в качестве свидетеля. В письме говорится, что СК расследует уголовное дело о геноциде (статья 357 УК) «по факту совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области».

Денис Чистяков, внук Василия, не стал говорить родственнику о том, что нашел конверт в почтовом ящике, и сам связалася со следователем Антоном Онопченко. Тот рассказал, что повестки рассылаются по всей стране: только в Центральном районе Волгограда — 80 адресатов.

«Сказал, что понимает наше возмущение, что очень многие звонят и говорят, что ни на какие допросы их родственники не пойдут. Пообещал не применять санкций за отказ явиться», — передал Чистяков.

Собеседник издания в СК подтвердил, что все, кто застал Сталинградскую битву, сейчас получают повестки. Он отметил, что это нужно для экспертиз и полевых раскопок, которые помогут установить личности убитых мирных жителей и самих нацистов.

Уголовное дело о геноциде мирных граждан со стороны немецких солдат возбудили в июле. В рамках расследования назначили комплекс экспертиз: судебно-медицинские, медико-криминалистические и портретные.