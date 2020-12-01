«Не боюсь, все выдержу»: вышел трейлер фильма о Зое Космодемьянской

Вышел трейлер фильма «Зоя», рассказывающего о жизни Зои Космодемьянской — первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

«Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская уходит добровольцем в диверсионную школу. Партизанский отряд, в котором она находится, попадает в засаду, а сама девушка схвачена немцами при попытке поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не приводят. Зоя не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смогли добиться даже ее настоящего имени», — говорится в описании к трейлеру на ютьюбе.