Создатель «Викингов» снимет мини-сериал об эпидемии чумы

Создатель сериала «Викинги» Майкл Херст разработает для History Chanel еще один исторический проект. Он снимет мини-сериал об эпидемии бубонной чумы в XVII веке, пишет The Hollywood Reporter.

Сценарий для шоу, получившего название «The Plague Year» («Год чумы»), напишет Колман Херберт, известный по сериалам «Дивный новый мир» и «Убийство». Актерский состав и сроки производства не уточняются.

Как пишет THR, сериал покажет Лондон 1665 года, жители которого находятся в смятении при встрече с чумой. Одни массово бегут из города, в то время как другие решают остаться (по своей воле или нет).

Майкл Херст известен не только «Викингами», но и работой над такими фильмами, как «Елизавета» и «Золотой век» с Кейт Бланшетт, а также сериалом «Тюдоры».

В данный момент Херст готовит сиквел «Викингов» под названием «Вальгалла», который расскажет об основателе нормандской династии Вильгельме Завоевателе, правителе Гренландии Лейфе Эрикссоне и норвежском короле Харальде Суровом.