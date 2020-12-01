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OpensoundOrchestra исполнят хиты неоклассики и премьеры от российских композиторов в парке «Зарядье»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:28

1 декабря в малом зале парка «Зарядье» пройдет второй концерт из цикла «Пульс» от OpensoundOrchestra.

В программе — хиты неоклассики от исландцев Йоханнссона и Сигурдссона, люксембургского вундеркинда Тристано, немецкого меланхолика Hauschka и эстонско-американского дирижера Кристиана Ярви, выходца из известного музыкального семейства.

Их дополнят премьеры произведений молодых российских композиторов — «Мадригал» Алины Подзоровой, «Три миниатюры» Глеба Колядина, «Техника сна» Анны Поспеловой и «Квадратура круга» Николая Попова.

Трансляцию концертов можно будет посмотреть на сайте afisha.ru и в социальных сетях «Афиши».

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