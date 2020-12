«Король и шут», Моргенштерн и BTS: что россияне слушали в Spotify в 2020 году

Стриминг-сервис Spotify проанализировал, какие песни слушали россияне в 2020 году. Исследование площадки затрагивает временной промежуток с середины июля по ноябрь, рассказали представители Spotify «Афише Daily».

Чаще всего жители России пытались расслабиться под музыку и настроиться на спокойный лад. В сторис инстаграма особенной популярностью пользовался трек «We fell in love in October» от инди-поп-певицы Girl In Red. В топ-5 песен в соцсетях попали также «Sweater Weather» The Neighbourhood, «Танцы» российского коллектива ssshhhiiittt!, «After Dark» от Mr.Kitty и «Star Shopping» Лил Пипа.

Лучшими исполнителями стали рэперы, читающие на русском языке. В топ-5 исполнителей вошли kizaru, Morgenshtern, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo. В рейтинге самых популярных исполнительниц российских музыканток больше, чем зарубежных: первое место в списке принадлежит Билли Айлиш, а третье Ариане Гранде, зато вторую, четвертую и пятую строчки удерживают Дора, Алена Швец и Zivert.

В топ-5 групп лидирует корейский бойз-бенд BTS, а на втором месте — рэперы Miyagi & Andy Panda. Уже на третьей строчке — «Король и шут», а сразу за ним идут еще один корейский коллектив BLACKPINK и $uicideBoy$.

Среди лучших треков — «Снова я напиваюсь» от Slava Marlow, «Дежавю» от Kizaru, «Dynamite» от BTS, «Cadillac» Элджея и Morgenshtern и «Blinding Lights» канадца The Weeknd.

Как уточняют в Spotify, российские и мировые тренды объединяет любовь слушателей к Билли Айлиш и The Weeknd, а также популярность рэпа.

«Отдельно стоит отметить признание казахстанских и российских исполнителей за рубежом: ремикс казахстанского продюсера Imanbek и российского лейбла Effective Records на трек «Roses» от SAINt JHN не только собрал миллиард прослушиваний в Spotify, но и попал в топ-5 самых прослушиваемых треков 2020 года по всему миру», — говорится в релизе.

Самыми популярными исполнителями в мире стали Bad Bunny, Drake, J Balvin, Juice WRLD и The Weeknd. В топе исполнительниц — Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Dua Lipa и Halsey.