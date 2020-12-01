перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Не забуду никогда ваш глазированный сырок»: Шнуров в стихах попрощался с Борисом Александровым 10:29
opensoundorchestra.ru OpensoundOrchestra исполнят хиты неоклассики и премьеры от российских композиторов в парке «Зарядье»
OpensoundOrchestra исполнят хиты неоклассики и премьеры от российских композиторов в парке «Зарядье» 10:28
«Драконы, джинны, Баба-яга»: Борис Акунин представит новую книгу «Сказки народов мира» 10 декабря 9:59
Умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова 9:43
Московские кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и бани стали подключаться к системе QR-кодов 9:39
«Король и шут», Моргенштерн и BTS: что россияне слушали в Spotify в 2020 году 9:01
HBO Max/YouTube Кэрри Андервуд и Джон Ледженд в трейлере рождественского шоу HBO Max «My Gift»
Кэрри Андервуд и Джон Ледженд в трейлере рождественского шоу HBO Max «My Gift» 4:30
В Осаке откроется тематический парк Super Nintendo World 4:09
«Может быть, я заслуживаю это?»: HBO выпустил трейлер первого спецэпизода «Эйфории» 3:01
Apple оштрафовали в Италии за дезинформацию о водонепроницаемости смартфонов 2:11
Тимур Бекмамбетов займется фильмом об исчезновении малых народов 1:17
Andre Ouellet/Unsplash В Швеции юным гимнастам разрешили выступать в любой категории вне зависимости от пола
В Швеции юным гимнастам разрешили выступать в любой категории вне зависимости от пола 0:37
В бета-версии Telegram появились групповые звонки 0:03
ИИ помог решить проблему сворачивания белка, над которой ученые бились 50 лет Вчера в 22:55
Американские студентки создали первый «хакерский дом» для женщин и небинарных людей Вчера в 22:47
Главным арбитром матча Лиги чемпионов впервые назначили женщину Вчера в 22:14
Free-Photos/Pixabay Apple подала в суд на ФАС после обвинений в нарушениях на рынке приложений
Apple подала в суд на ФАС после обвинений в нарушениях на рынке приложений Вчера в 21:48
Воспитанников нижегородского детдома заставили праздновать День матери. Его проверят Вчера в 21:36
«Яндекс» запустил бесплатный курс для учителей по инклюзивному образованию Вчера в 21:22
56 стран ОЗХО осудили отравление Навального и потребовали от России провести расследование Вчера в 20:56
Отключить рекламу

«Король и шут», Моргенштерн и BTS: что россияне слушали в Spotify в 2020 году

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:01

Стриминг-сервис Spotify проанализировал, какие песни слушали россияне в 2020 году. Исследование площадки затрагивает временной промежуток с середины июля по ноябрь, рассказали представители Spotify «Афише Daily».

Чаще всего жители России пытались расслабиться под музыку и настроиться на спокойный лад. В сторис инстаграма особенной популярностью пользовался трек «We fell in love in October» от инди-поп-певицы Girl In Red. В топ-5 песен в соцсетях попали также «Sweater Weather» The Neighbourhood, «Танцы» российского коллектива ssshhhiiittt!, «After Dark» от Mr.Kitty и «Star Shopping» Лил Пипа.

Лучшими исполнителями стали рэперы, читающие на русском языке. В топ-5 исполнителей вошли kizaru, Morgenshtern, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo. В рейтинге самых популярных исполнительниц российских музыканток больше, чем зарубежных: первое место в списке принадлежит Билли Айлиш, а третье Ариане Гранде, зато вторую, четвертую и пятую строчки удерживают Дора, Алена Швец и Zivert.

В топ-5 групп лидирует корейский бойз-бенд BTS, а на втором месте — рэперы Miyagi & Andy Panda. Уже на третьей строчке — «Король и шут», а сразу за ним идут еще один корейский коллектив BLACKPINK и $uicideBoy$.

Среди лучших треков — «Снова я напиваюсь» от Slava Marlow, «Дежавю» от Kizaru, «Dynamite» от BTS, «Cadillac» Элджея и Morgenshtern и «Blinding Lights» канадца The Weeknd.

Как уточняют в Spotify, российские и мировые тренды объединяет любовь слушателей к Билли Айлиш и The Weeknd, а также популярность рэпа.

«Отдельно стоит отметить признание казахстанских и российских исполнителей за рубежом: ремикс казахстанского продюсера Imanbek и российского лейбла Effective Records на трек «Roses» от SAINt JHN не только собрал миллиард прослушиваний в Spotify, но и попал в топ-5 самых прослушиваемых треков 2020 года по всему миру», — говорится в релизе.

Самыми популярными исполнителями в мире стали Bad Bunny, Drake, J Balvin, Juice WRLD и The Weeknd. В топе исполнительниц — Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Dua Lipa и Halsey.

Отдельно Spotify представил вкусы российских геймеров. Как выяснилось, хип-хоп лидирует и здесь. По прослушиваниям на консолях лидируют все те же Morgenshtern и kizaru. На третьей строчке расположился Трэвис Скотт, за ним идут Juice WRLD и Slava Marlow.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
классика
«Пульс» (онлайн-трансляция)
Мировые премьеры и хиты неоклассики
драма
На острие
Киноверсия противостояния между Софьей Великой и Яной Егорян на ОИ-2016
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить