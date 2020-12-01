В Швеции юным гимнастам разрешили выступать в любой категории вне зависимости от пола

Федерация гимнастики Швеции разрешила юным спортсменам выступать в любой дисциплине и любой категории вне зависимости от пола. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Dagens Nyheter.

Решение касается всех гимнастов-любителей вплоть до уровня национального чемпионата среди молодежи. «Чемпионат Швеции среди взрослых — это соревнование, где происходит отбор на международные состязания, и здесь мы должны следовать международным правилам», — пояснила врач федерации Оса Экдаль.

Изменения в правилах внутренних турниров внесли, чтобы защитить права трансгендеров. В октябре Шведский союз защиты прав секс-меньшинств (RSFL) подготовил доклад о спортивной жизни людей, сменивших пол.

Документ предлагал разрешить несовершеннолетним спортсменам самим выбирать команду или группу вне зависимости от формальной половой принадлежности. Таким образом союз надеется исправить несправедливость правил большого спорта, где трансгендерные люди не могут реализоваться в полной мере.