ИИ помог решить проблему сворачивания белка, над которой ученые бились 50 лет

Команда DeepMind решила при помощи искусственного интеллекта проблему, над которой ученые бились без малого полвека. Об этом пишут The Guardian и Би-би-си.

Программа AlphaFold, разработанная исследователями, смогла предсказать, как белки складываются в трехмерные формы — это чрезвычайно сложный процесс, который имеет фундаментальное значение для понимания биологических механизмов.

По словам ученых, алгоритм предсказывает форму белков с точностью, сопоставимой с дорогими и трудоемкими лабораторными методами. «Возможность быстро и точно определять форму белков способно произвести революцию в науках о жизни», — сказал один из разработчиков.

Поскольку многие заболевания связаны с ролью белков, открытие может проложить путь к созданию дизайнерских лекарств. На первом этапе команда DeepMind вместе с несколькими научными группами сосредоточится на исследовании малярии и паразитарных заболеваний — лейшманиозе и сонной болезни.

Кроме того, понимание структуры белка может помочь в создании более питательных сельскохозяйственных культур или разработке «зеленых ферментов», разрушающих пластик.

DeepMind наиболее известна по созданию алгоритмов, которые научились обыгрывать профессионалов в шахматы, го, StarCraft II и другие игры. Кроме того, компания занимается проблемами понимания естественного языка машинами, распознавания речи и генерации изображений по шаблону.