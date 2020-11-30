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ИИ помог решить проблему сворачивания белка, над которой ученые бились 50 лет

Семён Гудошников
Вчера в 22:55

Команда DeepMind решила при помощи искусственного интеллекта проблему, над которой ученые бились без малого полвека. Об этом пишут The Guardian и Би-би-си.

Программа AlphaFold, разработанная исследователями, смогла предсказать, как белки складываются в трехмерные формы — это чрезвычайно сложный процесс, который имеет фундаментальное значение для понимания биологических механизмов.

По словам ученых, алгоритм предсказывает форму белков с точностью, сопоставимой с дорогими и трудоемкими лабораторными методами. «Возможность быстро и точно определять форму белков способно произвести революцию в науках о жизни», — сказал один из разработчиков.

Поскольку многие заболевания связаны с ролью белков, открытие может проложить путь к созданию дизайнерских лекарств. На первом этапе команда DeepMind вместе с несколькими научными группами сосредоточится на исследовании малярии и паразитарных заболеваний — лейшманиозе и сонной болезни.

Кроме того, понимание структуры белка может помочь в создании более питательных сельскохозяйственных культур или разработке «зеленых ферментов», разрушающих пластик.

DeepMind наиболее известна по созданию алгоритмов, которые научились обыгрывать профессионалов в шахматы, го, StarCraft II и другие игры. Кроме того, компания занимается проблемами понимания естественного языка машинами, распознавания речи и генерации изображений по шаблону.

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