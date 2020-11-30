Американские студентки создали первый «хакерский дом» для женщин и небинарных людей

Американские студентки Коко Сак и Кендалл Титус открыли проект под названием Womxn Ignite — «хакерский дом» для женщин и небинарных людей, изучающих компьютерные науки. Об этом сообщил TechCrunch.

Дом создан для студентов, которые, как и основательницы проекта, готовы взять академический отпуск и посвятить год работе. По словам издания, Womxn Ignite — это «попытка воссоздать атмосферу Кремниевой долины, уничтоженную COVID-19».

«Хакерский дом» расположен в Калифорнии. В ближайший год в нем будут жить двадцать девушек, отобранных в ходе конкурса. За право участия в Womxn Ignite боролись более 500 претендентов.

Резиденты дома должны будут создать собственные продукты и заявить с их помощью о себе. В развитии участников проекта примут участие именитые лекторы — среди них будут Мелинда Гейтс и основательница дейтинг-приложений Bumble Уитни Вулф Херд.