перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Andre Ouellet/Unsplash В Швеции юным гимнастам разрешили выступать в любой категории вне зависимости от пола
В Швеции юным гимнастам разрешили выступать в любой категории вне зависимости от пола 0:37
В бета-версии Telegram появились групповые звонки 0:03
ИИ помог решить проблему сворачивания белка, над которой ученые бились 50 лет Вчера в 22:55
Американские студентки создали первый «хакерский дом» для женщин и небинарных людей Вчера в 22:47
Главным арбитром матча Лиги чемпионов впервые назначили женщину Вчера в 22:14
Free-Photos/Pixabay Apple подала в суд на ФАС после обвинений в нарушениях на рынке приложений
Apple подала в суд на ФАС после обвинений в нарушениях на рынке приложений Вчера в 21:48
Воспитанников нижегородского детдома заставили праздновать День матери. Его проверят Вчера в 21:36
«Яндекс» запустил бесплатный курс для учителей по инклюзивному образованию Вчера в 21:22
56 стран ОЗХО осудили отравление Навального и потребовали от России провести расследование Вчера в 20:56
Путин внес законопроект о запрете россиянам с видом на жительство становиться госслужащими Вчера в 20:51
Издевательства над псом в аэропорту Сочи, релизы Элджея, «Мальбэк» и другие новости дня Вчера в 20:50 Дайджест
bermixstudio/Unsplash Курс биткоина обновил исторический максимум. Впервые с 2017 года
Курс биткоина обновил исторический максимум. Впервые с 2017 года Вчера в 20:42
В Румынии появился металлический обелиск, похожий на тот, что исчез в Юте Вчера в 20:03
Геймеру пришлось продать PS5, которую он выдавал за очиститель воздуха. Жена его быстро раскусила Вчера в 20:03
«Мальбэк» выпустил клип на песню «Хабиби» Вчера в 19:09
G8 Фестиваль креативных индустрий G8 пройдет онлайн 3 и 4 декабря
Фестиваль креативных индустрий G8 пройдет онлайн 3 и 4 декабря Вчера в 18:40
Стооднолетняя итальянка трижды заразилась коронавирусом. И чувствует себя хорошо Вчера в 18:40
54% жителей Москвы оказались не из столицы Вчера в 18:35
Житель Нижневартовска пытался вызвать врача своей матери 1200 раз Вчера в 18:08
Электронщики The Blaze станут хедлайнерами фестиваля New Star Camp в Сочи Вчера в 17:59
Отключить рекламу

Американские студентки создали первый «хакерский дом» для женщин и небинарных людей

Юлия Онодэра
Вчера в 22:47

Американские студентки Коко Сак и Кендалл Титус открыли проект под названием Womxn Ignite — «хакерский дом» для женщин и небинарных людей, изучающих компьютерные науки. Об этом сообщил TechCrunch.

Дом создан для студентов, которые, как и основательницы проекта, готовы взять академический отпуск и посвятить год работе. По словам издания, Womxn Ignite — это «попытка воссоздать атмосферу Кремниевой долины, уничтоженную COVID-19».

«Хакерский дом» расположен в Калифорнии. В ближайший год в нем будут жить двадцать девушек, отобранных в ходе конкурса. За право участия в Womxn Ignite боролись более 500 претендентов.

Резиденты дома должны будут создать собственные продукты и заявить с их помощью о себе. В развитии участников проекта примут участие именитые лекторы — среди них будут Мелинда Гейтс и основательница дейтинг-приложений Bumble Уитни Вулф Херд.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
драма
На острие
Киноверсия противостояния между Софьей Великой и Яной Егорян на ОИ-2016
детектив
Взаперти
Сара Полсон не выпускает из дома дочь с инвалидностью
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
детектив
Изгоняющий дьявола. Инсомния
Дьявольская бессонница в клишированном хорроре австралийца-дебютанта

Другие материалы по темам

Люди
Мелинда Гейтс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить