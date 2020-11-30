«Яндекс» запустил бесплатный курс для учителей по инклюзивному образованию

«Яндекс.Учебник» запустил бесплатный онлайн-курс для учителей общеобразовательных школ, у которых в классе учатся дети с инвалидностью. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Яндекса».

В курс по инклюзивному образованию вошли общие лекции и восемь блоков, посвященных основным видам инвалидности. Учителя смогут не только больше узнать об ограниченных возможностях здоровья детей, но и о том, как наладить общение и с ними, и с родителями.

А еще курс расскажет, чем помочь школьнику, чтобы ему стало комфортнее учиться. Например, как обустроить класс для детей с особенностями аутистического спектра, как водить на экскурсии незрячих детей и чем помочь ребенку в инвалидном кресле.

«Яндекс» создал курс в партнерстве с центром лечебной педагогики «Особое детство», региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива» и центром «Мастера и Маргарита». Обучение длится 16 часов, а лекции доступны в записи. После прохождения курса педагог получит свидетельство о повышении квалификации.