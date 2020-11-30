Геймеру пришлось продать PS 5, которую он выдавал за очиститель воздуха. Жена его быстро раскусила

Житель Тайваня купил PlayStation 5 и, чтобы жена одобрила эту покупку, решил выдать консоль за очиститель воздуха. Об этом сообщает World of Buzz.

Однако план быстро провалился — супруга почти сразу же обо всем догадалась и выставила приставку на продажу. На ее объявление наткнулся другой геймер — Джин Ву — это он поделился этой историей в фейсбуке.

По словам Джина, консоль продавали подозрительно дешево, но он все-таки решил позвонить продавцу. На звонок ответила женщина, она объяснила низкую стоимость желанием как можно скорее избавиться от приставки.

Джин не долго думая согласился на покупку. Но на встречу приехал уже сам несчастный геймер, которому пришлось расстаться с заветной консолью.

Мужчина ему все рассказал: как пытался обмануть жену с очистителем воздуха, как она скандалила, когда все поняла, и как заставила его продать приставку. По словам Джина, глаза продавца были наполнены грустью и отчаянием. «Я чувствовал его боль», — написал он.