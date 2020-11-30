Instagram обошел «ВКонтакте» по числу активных авторов из России

В России за 2020 год значительно выросло число активных пользователей социальных сетей, пишет РБК со ссылкой на исследование Brand Analytics.

В октябре число активных авторов достигло 64 млн. Год назад эта цифра была намного ниже — 49 млн. Рост в основном произошел за счет Instagram, YouTube и TikТok.

При этом число постов, репостов и комментариев осталось примерно на уровне прошлого года: в 2019 году 1,3 млн, в 2020 году 1,2 млн.

Instagram опередил «ВКонтакте» по числу новых авторов, но уступил российской социальной сети по объему публикуемого контента.

YouTube вышел на третье место по аудитории, однако число публикаций в нем резко снизилось, так что по этому критерию соцсеть заняла последнее место. Эксперты заявляют, что большинство новых пользователей видеохостинга ничего не постят.

По количеству контента третье место заняла социальная сеть «Одноклассники». За ней идут Facebook, Twitter и TikТok.

TikТok, несмотря на то, что появился сравнительно недавно, обогнал по числу активных авторов Facebook и Twitter. Twitter стал самой маленькой соцсетью: сейчас в нем 690 млн активных авторов.

Женская аудитория преобладает в Instagram, Facebook, TikТok и «ВКонтакте», а мужская — в Twitter и YouTube.