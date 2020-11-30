Умер Борис Александров — президент компании «Ростагроэкспорт» и основатель бренда «Б. Ю. Александров», под которым выходят знаменитые глазированные сырки. Об этом сообщает НТВ.

По данным телеграм-канала Mash, в начале ноября у бизнесмена выявили коронавирус, 23 ноября он был госпитализирован в тяжелом состоянии и находился на аппарате ИВЛ. Александрову было 73 года.

В «Ростагроэкспорте» подтвердили смерть Бориса Александрова изданию «Подъем». «Да, он умер сегодня. Не знаем, от коронавируса ли, он же еще страдал от онкологического заболевания», — заявили представители компании.

Борис Александров создал компанию «Ростагроэкспорт» в 1994 году. Она выпускает глазированные сырки под разными марками, в том числе «Б. Ю. Александров».

Также бизнесмен, имеющий медицинское образование, основал в Москве клиники доктора Александрова.