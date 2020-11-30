Вышел трейлер новогоднего эпизода «Доктора Кто»

Праздничный спецвыпуск будет посвящен друзьям Доктора. Они живут на Земле в ее отсутствие, когда на планету возвращаются далеки, которых власти хотят использовать в качестве нового оружия. Друзья предупреждают об опасности, но их не слушают. Когда же истинные намерения пришельцев открываются, спутникам Доктора приходится сразиться с ними.

В серии появится капитан Джек Харкнесс в исполнении Джона Барроумена. Также в эпизоде сыграли Крис Нот («Секс в большом городе»), Харриет Уолтер («Убивая Еву»), Нэйтан Стюарт-Джарретт («Отбросы») и другие.

Сериал «Доктор Кто» был перезапущен в 2005 году, на сегодняшний день вышло 12 сезонов. Главную роль в последних двух сыграла Джоди Уиттакер. Она стала первой женщиной в роли Доктора Кто за 50 с лишним лет существования сериала. Об этом решении создателей сериала и его итогах «Афиша Daily» рассказывала в материале о феминизме в современных телевизионных шоу.