В Индии семья кремировала тело родственника. А через неделю он вернулся домой

В Индии мужчина вернулся домой через неделю после того, как его тело отдали из больницы родственникам, и они его кремировали. Об этом пишет NDTV.

75-летний Шибдас Бандьопадхьяй попал в больницу 11 ноября после положительного теста на коронавирус. Через два дня его семья сказали, что мужчина скончался. Когда родственников привели на опознание, тело умершего было на отдалении, и они не смогли четко распознать его лицо.

В соответствии с эпидемиологическими протоколами труп после смерти хранили в пластиковом пакете, что также помешало распознать подмену. В результате родственники кремировали тело и собирались провести поминальный обряд.

Но тут из больницы позвонили и сказали, что Бандьопадхьяй выздоровел и готов вернуться домой. «Мы были шокированы и удивлены, но привезли его домой. Мы не знаем, кого кремировали», — сказал сын пациента.

Сотрудник департамента здравоохранения уточнил, что вместо Бандьопадхьяя кремировали другого пожилого пациента с COVID-19 — Мохинимохана Мухопадхьяя. Семье погибшего, напротив, сказали, что их родственник поправился. Когда они приехали за мужчиной, подмена и была обнаружена.

Региональный Минздрав создал комитет для расследования инцидента. Предположительно, путаница случилась из‑за ошибки в документах пациентов.