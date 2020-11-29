Воспитанников нижегородского детдома заставили участвовать в празднике «День матери»

В нижегородском детском доме воспитанников заставили участвовать в праздновании Дня матери. Об этом «Таким делам» сообщила руководитель фонда «Жизнь без границ» в Нижнем Новгороде Марина Ефимова.

Мероприятие должно было пройти 27 ноября в детдоме № 3. Ефимова отметила, что у детей никто не спрашивал, хотят ли они принимать в нем участие. Посетить учреждение в этот день ей не разрешили, но она все же собралась туда поехать. Дети написали ей, что концерт отменили, но сотрудники детского дома записали выступления воспитанников на камеру во время репетиции и показывали ролик группам.

«Это просто верх цинизма. Если вы хотите сделать что‑то подобное, наверное, в первую очередь нужно спросить согласие ребенка и постараться составить сценарий мероприятия таким образом, чтобы он не был травматичен для тех, кто в нем участвует. Можно делать любой праздник — день новогодней елки, день счастья, день семьи, вопрос в том, в какую это завернуть обертку и как подать», — сказала Ефимова.

По ее мнению, когда детей насильно заставляют «перемалывать» свою жизненную ситуацию, это травмирует их еще больше. Говорить о семье с детьми нужно, но это должен делать человек с психологическим образованием. Она отметила, что с такой ситуацией столкнулась только в детдоме № 3, и в других учреждениях все делается «с душой и по желанию детей».

Когда она обратилась в региональное министерство образования с вопросом о целях мероприятия, ей ответили, что «праздник матери входит в план воспитательной работы для формирования семейных ценностей».

Руководитель департамента специальных проектов нижегородской АНО «Центр 800» Екатерина Чудакова рассказала, что при участии местных режиссеров, сценаристов, представителей министерства культуры и министерства образования региона будет создано пособие для детских домов, чтобы «сменить всю внеклассную работу, которая ведется сейчас, на более современную».

После публикации Марины Ефремовой в фейсбуке, с ней связались из регионального министерства образования и пригласили 30 ноября на встречу с директором детского дома и представителем прокуратуры. О чем будет разговор, руководительница «Жизни без границ» не знает. Она также сообщила, что в детдоме нарушают права воспитанников: душ запирают на ключ, и мыться в нем можно только с разрешения. Детям угрожают физическим наказанием, и за плохие оценки бьют ремнем.