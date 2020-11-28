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Московские тушканчики впали в спячку. Следующие четыре месяца они проведут в холодильнике

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:54

В Московском зоопарке тушканчики впали в спячку. Теперь они проведут зиму в «спартанских условиях», рассказали «Афише Daily» представители зоопарка.

Животные перед зимней спячкой набрали достаточный вес и теперь уснули. Всю зиму они будут спать в деревянных ящиках, помещенных в холодильник. Общее время спячки тушканчиков составляет от 4 до 4,5 месяцев.

Как уточняют в Московском зоопарке, хоть для человека это и звучит жутковато, для тушканчика такие условия вполне приемлемы. В холодильнике поддерживается температура от 2 до 4 градусов (комфортная для зверьков), а ящик покрыты поролоном.

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«Наши зоологи стремятся к тому, чтобы жизненные циклы тушканчиков были такими же, как и у их сородичей, обитающих в дикой природе. Поэтому у зверьков происходит смена сезона, меняются рационы и температура в зависимости от времени года. Например, в весенне-летний период тушканчики получают много растительных зеленых кормов», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Во время спячки зоологи проверяют, все ли в порядке у тушканчиков, каждую неделю. Животных взвешивают — это необходимо, что удостовериться, что в них достаточно массы, чтобы проспать до весны. Если вес падает, то тушканчика будят и откармливают, уточнили в зоопарке.

Накануне спячки вес тушканчиков составил около 400 грамм. За зиму они могут потерять около 25% массы. В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5-6.

«Но при этом все равно, если долго смотреть на тушканчика, можно увидеть, как он шевелит лапкой и даже дышит. Правда, долго держать его в теплой комнате и рассматривать нельзя. Осмотреть, взвесить — и обратно в холодильник», — рассказали зоологи.

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