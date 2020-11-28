24-й международный кинофестиваль в Шанхае пройдет в июне 2021 года

24-й Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) пройдет с 11 по 20 июня 2021 года. На это обратил внимание ТАСС со ссылкой на сайт фестиваля.

Отправлять заявки на участие можно будет с 1 декабря 2020 года до 31 марта 2021 года. Сделать это можно онлайн на сайте SIFF. В этот период времени организаторы будут рассматривать заявки на участие в конкурсной программе и показах в разделе «Международная панорама».

23-й международный кинофестиваль в Шанхае прошел с 25 июля по 2 августа 2020 года. Награды в этом году не присуждали по эпидемиологическим причинам, не состоялся также проход участников по ковровой дорожке, традиционно предшествующий церемонии.

Участие в этом году в SIFF приняли несколько российских картин: мультфильм «Огонек-огниво» Константина Щекина, фильм «Один вдох» Елены Хазановой, документальная лента «Катя и Вася идут в школу» Юлии Вишневецкой и анимационная картина «Овцы и волки: Ход свиньей» Владимира Николаева.

Шанхайский кинофестиваль проходит с 1993 года. Его жюри за это время побывали многие знаменитые режиссеры, среди которых Оливер Стоун и Карен Шахназаров. В 2017 году награду в Шанхае за лучший киносценарий получил российский фильм «Хармс» Ивана Болотникова.

Основная конкурсная программа фестиваля называется «Золотой кубок» (Golden Goblet Award). В этой номинации соревнуются полнометражные и короткометражные фильмы, анимационное кино и документальные работы.