Заммэра Новоуральска Михаил Черницкий погиб от огнестрельного ранения во время охоты

Заместитель мэра Новоуральска (Свердловская область) Михаил Черницкий был найден мертвым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Максима Чалкова.

По словам представителя СК, чиновник умер от огнестрельного ранения. Оружие, из которого был произведен выстрел, уже изъяли. Следственный комитет назначил необходимые экспертизы, проводятся допросы.

Чиновнику было 58 лет, он скончался ночью. Как пишет издание e1.ru, Черницкий получил смертельное ранение во время охоты под Алапаевском. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности).

Как уточняет Baza, Черницкого «случайно убил приятель». По данным издания, пулю выпустили из охотничьего ружья, она попала чиновнику в ногу. Охотники вызвали врачей на место происшествия. Скорой они так и не дождались: спустя 20 минут после этого они повезли Черницкого в ближайший поселок, где еще 15 минут ждали врачей на улице. По информации Baza, чиновник умер до приезда медиков.

Черницкий родился в Свердловске в 1962 году. Он окончил Уральский государственный университет имени Горького по специальности «физик-преподаватель» и был кандидатом физико-математических наук. На пост заммэра Новоуральска его назначили в 2019 году. До этого он работал на руководящих должностях в Екатеринбурге, в том числе замначальника управления Свердловского отделения Сбербанка.