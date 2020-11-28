В Москве пятерых активисток арестовали после пикета. Их всю ночь продержали в холодном автозаке

В Москве пятерых активисток арестовали за пикет против домашнего насилия. Их продержали целую ночь в полицейской машине, сообщает «ОВД Инфо».

Участниц пикета — Ксению Безденежных, Сыргу Чидаран, Александру Рогачеву, Елизавету Дрепелеву и Марту Хромову — задержали 25 ноября, а спустя два дня суд назначил им от трех до пяти суток ареста. Вечером 27 ноября девушек отвезли в спецприемник, однако внутрь их заводить не стали, оставив на ночь в полицейской машине. К 10 утра 28 ноября активисток все еще держали в автозаке.

«Нас не оформляют в спецприемник, сидим в газели без горячего питания более десяти часов. Ночью Сырга Чидаран требовала помещение в спецприемник из газели, к ней было применено насилие со стороны полиции, у остальных забрали телефоны и сказали, что права на звонок у нас больше нет», — рассказала Безденежных.

По ее словам, сотрудники полиции протащили по земле Чидаран, а других активисток толкали. В автозаке несколько раз за ночь включали отопление, но все остальное время там было холодно. Как расскали задержанные, утром их пересадили в другую машину. В очереди перед ними к этому моменту стояли пять автозаков.

К 13.45 по московскому времени полицейские все-таки оформили четверых девушек. Как уточняет, ссылаясь на слова полицейских, Безденежных — единственная оставшаяся в автозаке задержанная к этому моменту — руководство ОВД пропустило их вне очереди, опасаясь «шумихи».