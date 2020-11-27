Авиакомпания «Победа» возобновит рейсы в Берлин и Кельн в конце декабря. Об этом перевозчик сообщил на своем сайте.

Самолеты будут летать в Кельн по субботам, с 26 декабря, а в Берлин — по воскресеньям, с 27 декабря. Поскольку коммерческое пассажирское авиасообщение между Россией и Германией по-прежнему закрыто, рейсы считаются грузо-пассажирскими.

Отправиться в немецкие города смогут не все: обычным туристам въезд в страны Евросоюза до сих пор запрещен, но самолетами смогут воспользоваться люди с видом на жительство или граждане ЕС.

Пассажирские самолеты перестали летать за границу в марте из‑за пандемии COVID-19. С августа полеты начали возобновлять; пока из России можно уехать в 16 стран, в том числе в Японию, на Кубу, в Казахстан, в Швейцарию и в Египет.