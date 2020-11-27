Стэн Ли размышляет о пользе мата в мультфильме, созданном на основе архивной аудиозаписи

Режиссер и продюсер анимации Арон Фромм выпустил мультфильм, основанный на аудиозаписи разговора со Стэном Ли. Запись сделана во время одной из рабочих встреч с легендарным создателем комиксов.

В ролике мультяшный Ли рассуждает о пользе английского слова fuck, окруженный героями Marvel в своем офисе. Он отмечает, что этот термин может быть существительным, глаголом, да и вообще чем угодно. После этого создатель комиксов приводит примеры его самого разного употребления.