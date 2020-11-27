Акция «Погуляем с вашей собакой» продлится в Москве и Петербурге до конца года

Сеть зоомагазинов «Бетховен», компания Royal Canin и сервис «Гульдог» возобновили весеннюю акцию «Погуляем с вашей собакой!». Она пройдет в Москве и Петербурге до 31 декабря 2020 года.

Желающие, чтобы с их питомцем погулял специальный выгульщик, должны оставить заявку на специальный номер или электронную почту, которые можно посмотреть на сайте «Бетховена». Заявку может оставить как хозяин собаки, так и его родственники, близкие или соседи. На обработку одной заявки уходит несколько дней, уточняют представители проекта. Услуга бесплатная.

После обработки заявки с обратившимся клиентом свяжется выгульщик. В рамках акции с собаками гуляют профессиональные специалисты по выгулу от компании «Гульдог».

В рамках одного заказа специалисты будут приезжать к собаке 10 раз: например, в течение пяти дней подряд утром и вечером. Представитель сервиса подстроится под привычный график собаки. В случае необходимости заявку можно продлить один раз.

«Наденьте намордник и намотайте поводок на дверную ручку. Помните о важности бесконтактного общения. Выгульщик будет выгуливать питомца в радиусе 100 метров от дома в течение 20 минут. С прогулки выгульщик пристегивает поводок на вашу дверную ручку и позвонит в дверь», — описывается процесс на сайте «Бетховена».

Затем организаторы акции рекомендуют тщательно вымыть собаке лапы и низ живота специальными средствами. Тем, кто находится на карантине, рекомендуют оставить собаку на бесплатную передержку. «Если вы находитесь на самоизоляции, с вашей собакой может погулять наш волонтер», — говорится на сайте.