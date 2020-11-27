Создатель игры World of Tanks ушел из «Партии прямой демократии»

Один из создателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров подал заявление об отставке с должности генерального секретаря «Партии прямой демократии». Об этом сообщается на сайте фракции.

«С первых дней существования нашей партии я говорил, что не имею планов на долгосрочную политическую деятельность, тем более — на избрание в какие‑либо органы законодательной власти. Своей задачей я всегда считал сам запуск партии во всех смыслах этого слова, от сбора единомышленников до официальной регистрации в Минюсте», — прокомментировал свое решение Макаров. Он отметил, что фракция зажила «активной политической жизнью», а значит, его задачу можно считать выполненной.

На пост генсека Макаров посоветовал выдвинуть одного из создателей «Партии прямой демократии» Олега Артамонова, который также возглавляет группу научно-технической экспертизы фракции.

О том, что директор по продукту World of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров создаст партию для участия в региональных выборах 2020 года и парламентских 2021-го, стало известно в январе. В «Партию прямой демократии» вошли директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, заместитель начальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, генеральный директор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала» Тимофей Шевяков.

В мае Минюст внес «Партию прямой демократии» в список фракций, имеющих право участвовать в выборах. В сентябре партии не удалось получить представителей ни в одном региональном законодательном собрании.