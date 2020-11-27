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NYT: COVID-19 может вызывать выпадение зубов

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:45

Коронавирус может вызывать выпадение зубов и другие стоматологические проблемы, сообщила газета The New York Times. Издание обратило внимание на некоторые последствия COVID-19, на которые жалуются пациенты.

В частности, жительница Нью-Йорка Фара Хемили заявила газете, что потеряла зуб после перенесенного весной коронавируса. При этом женщина не испытывала никакой боли, также не было кровотечения.

По словам Хемили, несколько ее знакомых также жаловались на проблемы с зубами: у некоторых они выпали, у других — стали серыми и более хрупкими. Кроме того, переболевшие COVID-19 люди отмечали повышенную чувствительность десен.

Врач-пародонтолог из Университета Юты Дэвид Окано предположил, что коронавирус способствует ухудшению стоматологических проблем. Стоматолог-ортопед Майкл Ширер отметил, что выпадение зубов может быть следствием работы защитного механизма организма.

Президент Фонда ангиогенезиса Уильям Ли подтвердил, что также получал сведения о проблемах с зубами после COVID-19. Ли считает, то зубы могут выпадать без крови из‑за неких процессов, происходящих с кровеносными сосудами в деснах.

«Сейчас мы начинаем изучать некоторые сбивающие с толку и иногда приводящие к серьезным последствиям симптомы, от которых пациенты страдают спустя несколько месяцев после выздоровления от COVID-19», — сказал Ли.

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