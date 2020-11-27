Проект InterNations представил рейтинг лучших городов для экспатов

Проект InterNations провел опрос среди 15 тыс. человек, живущих в разных странах мира, и составил рейтинг лучших городов для экспатов. Итоги работы опубликовали на сайте сообщества.

Исследователи изучили отзывы об экологичности окружающей среды и удобстве жизни в 66 городах. Они оценили качество урбанистической инфраструктуры, ситуацию с трудоустройством, состояние экономики и жилищные условия.

Лидером рейтинга стала Валенсия, которую хвалят за мягкий климат и хорошее здравоохранение. Второе место занял Аликанте, где экспаты чувствуют себя как дома. Тройку замкнул Лиссабон, этот город отметили за высокий уровень безопасности.

При этом участники опроса отмечают, что в испанских городах у экспатов могут возникнуть сложности с поиском работы, а столица Лиссабона может расстроить состоянием местной экономики и не самым доступным жильем.

В топ-10 лучших городов для экспатов также попали Панама-Сити, Сингапур, Малага, Буэнос-Айрес, Куала-Лумпур, Мадрид и Абу-Даби. Жители этих мегаполисов довольны своим финансовым положением и жилищными условиями.

Аутсайдерами рейтинга оказались Сеул (64-е место), Рим (65-е место) и Эс-Салимия (66-е место). В Кувейте, по словам экспатов, трудно найти друзей, в итальянской столице нет перспектив для карьеры, а в Корее непросто соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

Среди худших городов также — Милан, Найроби, Париж, Йоханнесбург, Сантьяго-де-Чили, Дублин и Гонконг. Москва занимает в рейтинге 17-ю строчку: в российской столице экспатам нравится работа и жилищные условия, а также дружелюбие местных жителей.