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Ведущего «Битвы экстрасенсов» уволили из проекта. Он подсказывал экстрасенсам ответы за деньги

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:10

Ведущего ТВ-шоу «Битва экстрасенсов» Сергея Сафронова отстранили от съемок. Шоумена обвинили в том, что он брал взятки за подсказки на разных этапах игры, пишет «Стархит» со ссылкой на представителей телеканала ТНТ, где идет передача.

«Ведущий Сергей Сафронов отстранен от «Битвы экстрасенсов» в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал», — рассказали представители телеканала.

Ранее участница «Битвы экстрасенсов» Алина Вердиш выложила видео, в котором рассказала, как Сафронов подсказывал правильные ответы за деньги. Она уточнила, что шоумен намеревался провести ее в финал «Битвы экстрасенсов» за 600 тыс. рублей. Она отдала деньги, но Сафронов не сдержал обещание, пожаловалась девушка. В ролике приводятся скриншоты ее переписки с ведущим и записи их разговоров.

Как пишет «Стархит», у Сафронова были расценки за помощь экстрасенсам. Например, он брал 600 тыс. рублей за испытание «Ширма» (нужно было сказать, что находится за ширмой) и 900 тыс. — за «Багажник» (экстрасенсов требовали показать, в какой именно машине спрятан человек). Каждый последующий этап ведущий оценивал в 200 тыс. рублей, утверждает Вердиш.

Сафронов заявил, что произошедшее — «это хайп», и отказался комментировать ситуацию до суда. Другие его слова приводит «Стархит»: «У меня все хорошо, я продолжаю работать. А Алина Вердиш за свои слова будет отвечать в суде».

Представители ТНТ отметили, что «команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов». По их словам, за 13 лет, что программа выходит в эфир, на шоу пытались попасть множество шарлатанов.

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