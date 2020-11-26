Православные священники призвали белорусских силовиков прекратить насилие

Православные священники и деятели культуры призвали белорусских силовиков прекратить насилие. Об этом они написали в открытом письме к христианам Беларуси, опубликованном на портале «Правмир».

Авторы письма выразили протест против «зверства и жестокости», проявленных при разгонах митингов в Беларуси, и сравнили «пытки, унижения и издевательства над задержанными» с преступлениями немецких оккупантов и сотрудников НКВД.

Российские священники заявили, что их белорусские коллеги, «возвышающие голос против лжи и насилия», подвергаются давлению и угрозам. И пожелали «каждому, кто носит форму и оружие», сохранить «совесть, честь и достоинство, ответственность перед согражданами».

«Мы выражаем нашу солидарность, поддержку и глубокое почтение епископам, священникам и всем христианам, которые, презирая опасность, напоминают о свободе и достоинстве человеческой личности», — написали священники, призвав белорусов к мирному диалогу.

Обращение подписали более 70 человек, среди которых — основатель фонда «Вера» Нюта Федермессер, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, писательница Майя Кучерская, музыкант Борис Гребенщиков и журналистка Катерина Гордеева.