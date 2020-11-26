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«Комсомольск» выпустил клип «Иванова». Он о том, что счастье рядом — его нужно просто разглядеть

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:28

Инди-поп-группа «Комсомольск» поделилась клипом на песню «Иванова», которая вошла в их последний альбом «Ближний свет». Вышел жизнеутверждающий ролик о том, что счастье можно найти в самых простых вещах (даже с очень плохим зрением).

Производством клипа занималась студия Red Pepper Film, срежиссировал ролик Егор Кас. Съемки проходили в бассейне «Юность» в Екатеринбурге.

«Иванова» — это история про обычную женщину, которая пришла в бассейн со своей дочкой на аквааэробику. Забыв надеть линзы, она попадает в забавную ситуацию, оказываясь среди группы молодых синхронисток», — говорится в описании видео на странице Red Pepper Film.

По словам участниц «Комсомольска», в отличие от остальных песен с «Ближнего света» «Иванова» проста, понятна, даже где‑то нарочито примитивна». Эта песня — своеобразная дань уважения БГ, отметили девушки.

Группа «Комсомольск» появилась в 2017 году. В начале октября — после выхода их последнего альбома — «Афиша Daily» поговорила с участницами группы Дашей Дерюгиной и Ариной Андреевой о «Ближнем свете», конце мемов и беспокойстве 2020-го.

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, предлагает пользователям первыми увидеть драму Ивана И.Твердовского «Конференция».

Фильм «Конференция» — попытка начать говорить об одной из самых болевых точек в истории современной России, последствиях теракта в Театральном центре на Дубровке, унесшего жизни более 130 человек. Главная героиня фильма по трагическому стечению обстоятельств оставила всю свою семью в зале, захваченном террористами и начиненным взрывчаткой. В духовных поисках главной героини — ответы на вопросы, которые каждый из нас задает себе после событий семнадцатилетней давности. Одной из главных тем фильма является вопрос: какие чувства испытывает человек после внезапной потери самых близких людей. Как мириться с этим и как с этим жить дальше.

В июне 2020 года фильм стал победителем конкурса европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства при Совете Европы — «Евримаж».

Картина отобралась в престижную программу 77-го Венецианского кинофестиваля — конкурс авторского кино Venice Days (Le Giornate degli Autori), а также отмечена призом имени Григория Горина «За лучший сценарий» на прошедшем в сентябре 31-м открытом российском кинофестивале «Кинотавр». Смотрите фильм «Конференция» в формате Full HD без дополнительной платы эксклюзивно в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 23 ноября.

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