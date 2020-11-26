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В Москве продлили до 15 января режим удаленной работы для предприятий и самоизоляцию для пенсионеров

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:32

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года ряд ограничений, принятых из‑за распространения коронавируса. По его словам, говорить о снижении заболеваемости пока рано.

Согласно указу мэра, до 15 января сохраняется режим дистанционной работы для 30% сотрудников предприятий. Москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется до середины января соблюдать домашний режим. Городские досуговые учреждения для детей будут закрыты еще полтора месяца.

Эти меры были приняты еще в конце сентября на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Москве. Затем их неоднократно продлевали.

«Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. <…> Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано», — написал мэр в своем блоге.

Собянин уточнил, что столичная система здравоохранения все еще работает с очень большой нагрузкой. При этом пока специалисты не видят необходимости вводить дополнительные ограничения: промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжат свою работу. Но и отмена действующих мер «будет преждевременным и опрометчивым решением», добавил мэр.

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