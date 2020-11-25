В Петербурге запретили продавать «веселящий газ» несовершеннолетним

Депутаты Петербурга приняли закон об административной ответственности за продажу несовершеннолетним закиси азота — так называемого «веселящего газа». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского парламента.

Продавцам «веселящего газа» теперь грозят штрафы: для обычных граждан — от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей, для фирм и компаний — до 50 тыс. рублей. По словам депутата Дениса Четырбока, закон не коснется отраслей, где закись азота используется по назначению, например медицины.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что вдыхание «веселящего газа» стало серьезной проблемой для молодежи. При этом вещество находится в свободной продаже, хотя последствия его применения «бывают губительны как для потребителей, так и для окружающих».

«В состоянии опьянения от «веселящего газа» совершаются тяжкие правонарушения, сами молодые люди рискуют гибелью от сердечной недостаточности, гипоксии и других проблем с дыханием. Оградить несовершеннолетних от этой опасности — наш прямой долг», — заявил Макаров.