В Волгограде полицейские подбросили мужчине наркотики по просьбе его жены. Об этом пишет РИА «Новости».

Сообщается, что семейная пара часто ссорилась, а однажды, после очередного конфликта, женщина пожаловалась на супруга своим друзьям из полиции. Вместе они придумали план, как одновременно отомстить мужу и выполнить служебные показатели. Решено было подкинуть мужчине наркотики.

В сговоре участвовали начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков и местный участковый. Они передали женщине наркотики, которые она положила в вещи мужа. Потом запрещенное вещество нашли полицейские. Мужчину арестовали, но суд направил дело на дополнительное расследование.

В результате сотрудники регионального управления ФСБ раскрыли преступление. Против теперь уже бывших полицейских возбудили уголовное дело, расследование которого на сегодняшний день уже завершено.

Их обвиняют в превышении полномочий и в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, а их знакомую — в пособничестве.