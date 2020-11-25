О своем желании прекратить показ «Шоу Шапелла» на Netlix комик сообщил в инстаграме. Он опубликовал видео под названием «Unforgiven» («Непрощенный»), в котором попросил поклонников отказаться от просмотра шоу.

Стриминговый сервис Netflix удалил шоу стендап-комика Дэйва Шапелла по его же просьбе. Об этом сообщил Deadline.

Шапелл рассказал, что компания ViacomCBS, которой сейчас принадлежат права на «Шоу Шапелла», не заплатила ему. «Они не должны были платить мне, ведь я подписал контракт. Но правильно ли это?» — заявил артист.

По словам комика, в Netflix не только пошли ему на встречу, но и заплатили за демонстрацию его стендап-выступлений. «Они сделали больше того, что вы бы могли ожидать от бизнесменов», — сказал Шапелл.

Он призвал зрителей бойкотировать шоу со своим участием. Тем не менее, выступления Шапелла по-прежнему можно посмотреть на сайтах Comedy Central и CBS All Access.