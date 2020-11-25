Стриминговый сервис Netflix удалил шоу стендап-комика Дэйва Шапелла по его же просьбе. Об этом сообщил Deadline.
О своем желании прекратить показ «Шоу Шапелла» на Netlix комик сообщил в инстаграме. Он опубликовал видео под названием «Unforgiven» («Непрощенный»), в котором попросил поклонников отказаться от просмотра шоу.
Шапелл рассказал, что компания ViacomCBS, которой сейчас принадлежат права на «Шоу Шапелла», не заплатила ему. «Они не должны были платить мне, ведь я подписал контракт. Но правильно ли это?» — заявил артист.
По словам комика, в Netflix не только пошли ему на встречу, но и заплатили за демонстрацию его стендап-выступлений. «Они сделали больше того, что вы бы могли ожидать от бизнесменов», — сказал Шапелл.
Он призвал зрителей бойкотировать шоу со своим участием. Тем не менее, выступления Шапелла по-прежнему можно посмотреть на сайтах Comedy Central и CBS All Access.